KSK kenetlendi

Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu'nun FIFA'daki son dosya olan 171 bin Euro'luk Duric'in alacağı için başlattığı kampanyaya yoğun ilgi var. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın 200 bin TL ile ilk desteği verdiği kampanyanın ilk gününde 10 bin TL'nin üzerinde para toplandı. Yeşil-kırmızılılar, 12 Temmuz'a kadar 1.3 milyon TL'lik toplayarak dosyayı kapatmak için seferberlik başlattı. Başkan Büyükkarcı yönetimi, 2.5 yıllık görev süresince 9 eski yabancı futbolcu dosyasını kapatıp 36 puan silme cezası ve amatör kümeye düşme tehlikesinin önüne geçmişti. 12 Temmuz'a kadar Duric dosyası kapatılmazsa 6 puan silme cezası, ikinci uyarı sonrası yine ödeme olmazsa kulüp küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek. Taraftarlar önümüzdeki günlerde camianın ileri gelenleriyle bir araya gelerek kampanyaya destek istemenin planlarını yapıyor.

TARAFTARLAR DUYURDU

Öte yandan kulüp resmi sosyal medya hesaplar, "#TaraftarYineGöreveGeliyor" başlıklı bir filmle kampanyayı duyurdu. Filmde, "Ne sadece bir semt, Ne de bir Cumhuriyet! Karşıyaka bize Atatürk'ten en manidar emanet! Bu emanete sahip çıkmak için! Temiz bir sayfa açmak için. Şimdi değilse ne zaman!" ifadelerine yer verildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ