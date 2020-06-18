David Luiz bombası

F.Bahçe'nin gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken sarı-lacivertlilerin Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz basını, sezon başında Chelsea'den ayrılarak Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcunun iki yıllık imza attığını duyurmuştu. Ancak oyuncunun menajeri yaptığı açıklama ile David Luiz'in Arsenal'le 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 32 yaşındaki başarılı oyuncunun Portekiz kulüplerinden Benfica'nın da listesinde olduğu öğrenilirken, Sarı Kanarya'nın yıllık ücret konusunda rakamı biraz daha yüksek tuttuğu konuşuluyor.

25 MAÇTA 2 GOL ATTI

53 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen David Luiz bu sezon Arsenal ile 25 lig karşılaşmasında 2186 dakika süre aldı. Tecrübeli stoper bu süreçte 2 kez rakip fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı.