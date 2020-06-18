UEFA, transfer dönemine ilişkin yeni bir karar aldı

UEFA'nın aldığı karara göre, corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle 2020 transfer döneminde Finansal Fair Play (FFP) kurallarının esnetilmesine karar verildi. İşte alınan o kararlar...

Video konferans yoluyla toplanan UEFA Yürütme Komistesi, corona virüsünün (Covid-19) kulüpler üzerindeki olumsuz etkisini minimalize etmek için bir dizi ek kararlar, geçici acil durum önlemlerini onayladı.

Buna göre yeni kabul edilen acil durum önlemleri şöyle:

-Kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, esneklik sağlamak.

Kulüplere beklenmedik gelir kaybını ölçmek ve hesaplamak için daha fazla zaman tanımak.

-Kulüplerin 2020 ve 2021'de raporlanan gelir eksiklikleri için başabaş hesaplamasını değiştirirken aynı zamanda sistemi potansiyel suistimallerden, koruyarak pandeminin olumsuz etkisini nötralize etmek.

-Covid-19'un etkisinin, kulüplerin çeşitli mali yıl sonları ve lig takvimleri nedeniyle farklı raporlama dönemlerinde gerçekleştirilebileceği kulüplere eşit muamele göstermek.

-Futbolun uzun vadeli uygulanabilirliği için finansal adil oyunun ruhunu ve niyetini korumak.

-2020 mali yılı değerlendirmesi olmaması.

-2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilmesi.

-UEFA müsabakalarında mücadele eden ekipler, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirmesi.