UEFA, transfer dönemine ilişkin yeni bir karar aldı

UEFA'nın aldığı karara göre, corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle 2020 transfer döneminde Finansal Fair Play (FFP) kurallarının esnetilmesine karar verildi. İşte alınan o kararlar...
Video konferans yoluyla toplanan UEFA Yürütme Komistesi, corona virüsünün (Covid-19) kulüpler üzerindeki olumsuz etkisini minimalize etmek için bir dizi ek kararlar, geçici acil durum önlemlerini onayladı.
Buna göre yeni kabul edilen acil durum önlemleri şöyle:
-Kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, esneklik sağlamak.
Kulüplere beklenmedik gelir kaybını ölçmek ve hesaplamak için daha fazla zaman tanımak.
-Kulüplerin 2020 ve 2021'de raporlanan gelir eksiklikleri için başabaş hesaplamasını değiştirirken aynı zamanda sistemi potansiyel suistimallerden, koruyarak pandeminin olumsuz etkisini nötralize etmek.
-Covid-19'un etkisinin, kulüplerin çeşitli mali yıl sonları ve lig takvimleri nedeniyle farklı raporlama dönemlerinde gerçekleştirilebileceği kulüplere eşit muamele göstermek.
-Futbolun uzun vadeli uygulanabilirliği için finansal adil oyunun ruhunu ve niyetini korumak.
-2020 mali yılı değerlendirmesi olmaması.
-2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilmesi.
-UEFA müsabakalarında mücadele eden ekipler, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirmesi.
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