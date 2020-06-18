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Haberler Spor UEFA, transfer dönemine ilişkin yeni bir karar aldı

, dönemine ilişkin yeni bir karar aldı

, dönemine ilişkin yeni bir karar aldı. 'nın aldığı karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 transfer döneminde 'in () esnetilmesine karar verildi.

UEFA, transfer dönemine ilişkin yeni bir karar aldı

18.06.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,14:01

UEFA'nın aldığı karara göre, corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle 2020 transfer döneminde Finansal Fair Play (FFP) kurallarının esnetilmesine karar verildi. İşte alınan o kararlar...

Video konferans yoluyla toplanan UEFA Yürütme Komistesi, corona virüsünün (Covid-19) kulüpler üzerindeki olumsuz etkisini minimalize etmek için bir dizi ek kararlar, geçici acil durum önlemlerini onayladı.

Buna göre yeni kabul edilen acil durum önlemleri şöyle:

-Kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, esneklik sağlamak.

Kulüplere beklenmedik gelir kaybını ölçmek ve hesaplamak için daha fazla zaman tanımak.

-Kulüplerin 2020 ve 2021'de raporlanan gelir eksiklikleri için başabaş hesaplamasını değiştirirken aynı zamanda sistemi potansiyel suistimallerden, koruyarak pandeminin olumsuz etkisini nötralize etmek.

-Covid-19'un etkisinin, kulüplerin çeşitli mali yıl sonları ve lig takvimleri nedeniyle farklı raporlama dönemlerinde gerçekleştirilebileceği kulüplere eşit muamele göstermek.

-Futbolun uzun vadeli uygulanabilirliği için finansal adil oyunun ruhunu ve niyetini korumak.

-2020 mali yılı değerlendirmesi olmaması.

-2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilmesi.

-UEFA müsabakalarında mücadele eden ekipler, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirmesi.

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