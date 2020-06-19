Balıkesir ve Menemenspor'un 6'ncı randevusu

Balıkesirspor ve Menemenspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacakları maçla beraber 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın rekabetinde ise eşitlik göze çarpıyor.



Korona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve normalleşme süreciyle beraber yeniden başlatılan TFF 1. Lig, 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Yarın saat 20.00'de başlayacak maçta ise Balıkesirspor ve Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu maç iki ekibin arasında oynayacağı 6. resmi müsabaka olacak. Daha önce oynanan 5 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçlarda İzmir ekibinin attığı 7 gole, Balıkesir ekibi 6 golle karşılık verdi. Balıkesir'de oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip, 2 maçı da kazanarak rakibine puan vermedi.





İKİ TAKIM DA GALİBİYETE HASRET

Ligin ilk haftalarından itibaren deplasmanda gösterdiği başarılı grafikle dikkat çeken Menemenspor, deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ev sahibi Balıkesirspor'da sahasında oynadığı son 8 maçtan 3 puanla çıkamadı. Ayrıca, 35'er puanla ligin 11 ve 12. Sırasını paylaşan iki ekipten Menemenspor 6, Balıkesirspor ise son 5 lig maçında galip gelemedi.

IHA