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Haberler Spor Büyükkarcı ile Akacun sıkıntılı

Büyükkarcı ile Akacun sıkıntılı

Büyükkarcı ile Akacun sıkıntılı
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile henüz adaylığını açıklamayan ancak liste çalışması yapan Kaan Akacun'un arasının bozuk olduğu kulislerde konuşuluyor. Başkan Büyükkarcı, bu sezon Karşıyaka Belediyesi'nin 117 bin TL prim ödemesi yapması dışında kulübe katkı sağlamamasının ardından yüksek gerilim yaşanmıştı. Büyükkarcı'nın bu çıkışının ardından belediye cephesinden Kaan Akacun, KSK'ye 1.7 milyon TL yardım yaptıklarını belirtmişti. Büyükkarcı da "Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na yapılan tadilat, taraftara verilen otobüs paraları gibi kalemleri kulübe verdik diye beyan ediyorlar. Defterlerimiz açık. Belediyeden kulübe kaç lira girmiş hepsi ortada" açıklamasını yapmıştı.

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