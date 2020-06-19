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Göztepe Malatyaspor maçı ne zaman? Göztepe Malatyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Göztepe ligin 28. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe evine galibiyetle dönmek için mücadele edecek. Puan sıralamasındaki yerini yükseltmeye çalışan Malatyaspor'un da tek hedefi 3 puan olacak. Göztepe Malatyaspor maçı ne zaman? Göztepe Malatyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Malatyaspor maçı hangi kanalda?

19.06.2020, 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,14:36