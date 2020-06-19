Göztepe ligin 28. haftasından Malatyaspor'la karşılacak. Çıkışa geçmek Göztepe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Malatyaspor ise ligdeki puan durumunda üst sıralara geçerek, kendini garantiye almak istiyor. Seyircisiz oynanacak olan maç nefes kesecek. Göztepe Malatyaspor maçı ne zaman? Göztepe Malatyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Malatyaspor maçı hangi kanalda?
GÖZTEPE MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA?
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göktepe'yi konuk edecek. Maç, Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Göztepe Malatya maçı Beın Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Göztepe Malatya maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.
GÖZTEPE ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR
Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
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