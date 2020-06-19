Hedef 3 puan! Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta?

Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından, normalleşme kapsamında Süper Lig yeniden başladı. 28. haftanın maçları seyirciyle buluşacak. Virüs tedbirleri kapsamında maça seyirci alınmayacak. 28. hafta maçlarında Denizlispor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nefes kesecek karşılaşmada iki takımın da hedefi galibiyet olacak. Ligin 4. sırasında olan Beşiktaş, üst sıralara çıkmak için ter dökecek. Bülent Uygun'un öğrencileri ise kendi sahasında Beşiktaş'a maç vermek istemiyor. Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta?

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Denizlispor Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

DENİZLİSPOR 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.