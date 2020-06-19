KSK hareketli

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da pandemi yüzünden ağustos ayına ertelenen seçimli genel kurula 1.5 ay kala kulisler hareketlendi. Mevcut başkan Turgay Büyükkarcı'ya karşı liste hazırlığı yapan Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun kulübün eski ve divan kurulu başkanı Cihan Büyükoral ile bir araya geldi. Belediye destekli bir yönetim oluşturmaya çalışan Akacun, Büyükoral'a teklifte bulundu. Cihan Büyükoral ise Karşıyaka Kulübü ile belediyenin daima iç içe olmasının gerektiğini dile getirdi.

BÜYÜKORAL: BİRLİK ZAMANI

Kaan Akacun'un kendisine başkanlık değil, belediye destekli bir yönetim oluşturulması konusunda fikirlerini sunduğu belirten Cihan Büyükoral, "Akacun belediyenin bu sezon Karşıyaka'ya önemli katkılar verdiğini önümüzdeki sezonda katkılarının giderek artacağını söyledi. Kulübü çok seven bir belediye başkanı var. Ben camianın belediye ile destekli güçlü bir oluşum yaratılmasından yanayım. Birlikten güç doğar" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ