Menemen’de forma savaşı

TFF 1. Lig korona virüs salgınının ardından yarın deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un karşısına çıkacak Ekol Göz Menemenspor'da cezalı orta saha oyuncusu Tayfun'un yokluğunda iki isim ön plana çıktı. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patron Cenk Laleci'nin Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a karşı altyapıdan çıkan Cem Çelik ya da Sikiri Olatanbosun'a şans vereceği bildirildi. İki futbolcunun da performansından memnun olduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Cenk Laleci, "Takımımız iddialı hazırlanıyor. Oyuncularımızın hepsi çok istekli. Balıkesirspor maçıyla yeniden başlıyoruz. Futbolu çok özledik. Umuyorum iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız. Formayı kime vereceksek en iyisini yapacağından hiç şüphem yok" dedi.