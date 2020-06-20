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Haberler Spor Akhisarspor'da koronavirüs şoku yaşanmıştı! Altay, maçı oynamak istiyor

'da koronavirüs şoku yaşanmıştı! Altay, maçı oynamak istiyor

1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden verilen 3 aylık ara sonrası, yarın 'u ağırlamaya hazırlanan Altay Kulübü, rakip takımdan 3 futbolcu ve teknik direktör dahil toplam 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, maçı oynamak istediklerini belirtti.

Akhisarspor'da koronavirüs şoku yaşanmıştı! Altay, maçı oynamak istiyor

20.06.2020, 18:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,18:54

Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.

DHA

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