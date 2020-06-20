  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akigo’nun kozu tecrübeli üçlüsü

’nun kozu tecrübeli üçlüsü

Akigo’nun kozu tecrübeli üçlüsü
Giriş Tarihi: 20.6.2020

TFF 1. Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arasının ardından kaldığı yerden kıyasıya bir Süper Lig mücadelesine girişmeye hazırlanan Akhisarspor, son 6 haftada skorer üçlüsünden çok şey bekliyor. İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde barajın yalnız 2 puan gerisinde, 45 puanla Play-Off hattında beşinci sıra bulunan yeşil-siyahlılarda Burhan Eşer, Erhan Çelenk ve Arnavut yıldız Sokol Cikalleshi, geride kalan 28 maçta 8'er kez ağları sarstı.

DÖRT ÖNEMLİ EKSİK VAR
Kaydettikleri 24 golle toplam 36 gol atan Akhisarspor'un skor yükünü çeken tecrübeli üçlü, takımın performansına büyük katkı yaptı. Yarın en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacağı Ege derbisiyle dönecek Akigo'da 3 yıldız futbolcuya yine büyük iş düşecek. Öte yandan Akhisar'da Altay maçında Muhammet Reis, Alperen, Ergin Keleş ve Hasan Ali ise forma giyemeyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akigo’nun kozu tecrübeli üçlüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA