Akigo’nun kozu tecrübeli üçlüsü

TFF 1. Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arasının ardından kaldığı yerden kıyasıya bir Süper Lig mücadelesine girişmeye hazırlanan Akhisarspor, son 6 haftada skorer üçlüsünden çok şey bekliyor. İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde barajın yalnız 2 puan gerisinde, 45 puanla Play-Off hattında beşinci sıra bulunan yeşil-siyahlılarda Burhan Eşer, Erhan Çelenk ve Arnavut yıldız Sokol Cikalleshi, geride kalan 28 maçta 8'er kez ağları sarstı.

DÖRT ÖNEMLİ EKSİK VAR

Kaydettikleri 24 golle toplam 36 gol atan Akhisarspor'un skor yükünü çeken tecrübeli üçlü, takımın performansına büyük katkı yaptı. Yarın en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacağı Ege derbisiyle dönecek Akigo'da 3 yıldız futbolcuya yine büyük iş düşecek. Öte yandan Akhisar'da Altay maçında Muhammet Reis, Alperen, Ergin Keleş ve Hasan Ali ise forma giyemeyecek.