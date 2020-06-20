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Haberler Spor Denizlispor-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Denizlispor- (CANLI ANLATIM)

Corona virüsü sonrası devam eden ’de 28. hafta devam ediyor. 44 puanla beşinci sırada bulunan , deplasmanda Denizlispor’un konuğu olacak. Mücadele öncesi Denizlispor, 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

Denizlispor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

20.06.2020, 20:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,20:53

Süper Lig'in 28. Haftası Denizlispor – Beşiktaş maçına ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilmek için kazanmak isterken, Denizlispor da son haftalar öncesi düşme hattından uzaklaşarak rahatlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ 4 EKSİKLE DENİZLİ'DE
Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.

İLK 11'LER
Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.



DENİZLİSPOR'DA COVID-19 TESTLERİ NEGATİF
Denizlispor'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

DENİZLİ'DE EKSİK ÇOK
Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkıyor. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemiyor.

MAÇIN HAKEMİ METE KALKAVAN
Denizlispor Beşiktaş mücadelesini Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapıyor.

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