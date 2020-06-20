Denizlispor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 28. Haftası Denizlispor – Beşiktaş maçına ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilmek için kazanmak isterken, Denizlispor da son haftalar öncesi düşme hattından uzaklaşarak rahatlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ 4 EKSİKLE DENİZLİ'DE

Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.



İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.





DENİZLİSPOR'DA COVID-19 TESTLERİ NEGATİF

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.



DENİZLİ'DE EKSİK ÇOK

Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkıyor. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemiyor.

MAÇIN HAKEMİ METE KALKAVAN

Denizlispor Beşiktaş mücadelesini Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapıyor.