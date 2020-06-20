Fenerbahçe gaza bastı

MAX Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshi sonrası konuyu spor yargısına taşımak için harekete geçen F.Bahçe, bir yandan da oyuncunun yerini doldurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler iki yıldız ismi yakın takibe aldı. Sarılacivertli ekip 10 numara pozisyonu için Carlos Eduardo'yu gündemine aldı. Al-Hilal ile 2 aylık kontrat yapan Brezilyalı yıldızın gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde Arabistan basını da gelişmeleri doğrulamıştı.

BELEZOĞLU DA DEVREDE

Kanarya'nın ayrıca Başakşehir'in ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin durumunu da yakın takip ettiği öne sürüldü. Yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can ile ilgili eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da devreye gireceği öğrenildi. Bu iki transfere odaklanan yönetim Kruse sonrası iki süper yıldızı kadrosuna katıp rakiplere korku salan bir orta saha yaratmayı hedefliyor.



OZAN'A İNDİRİM

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası alan Ozan'ın cezasına sarı-lacivertli kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi. Buna göre Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiği aktarıldı. Kurulun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un cezalarını ise onadığı kaydedildi.