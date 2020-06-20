Göz-Göz’ün Malatya seferi

Süper Lig'e verilen ara sonrası sezona Trabzonspor yenilgisi ile başlayan Göztepe, bugün Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek.

GÖZ-GÖZ'DE 2 EKSİK

Sarı-kırmızılılar, geçen hafta aldığı yenilgi ile düşme potasına gerileyen Malatya ekibi önünde deplasmanda zor bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçın-da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen golcü oyuncu Cameron Jero-me'un yanı sıra sözleşmesini tek taraflı fesheden Leo Schwechlen kadroda yer almayacak. Ev sahibi Yeni Malatyas-por'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulun-muyor. Göztepe'de Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Andre Poko ise 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Göztepe Tek-nik Direktörü İlhan Palut, ileri uçta Jerome'un yeri-ne Polonyalı golcü Kamil Wilczek'e, savunmanın sağında da performansı düşen Murat Paluli'nin yerine de bu kez formayı Senegalli oyuncu Lamine Gassama'ya verecek.