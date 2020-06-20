İtalya Ligi başlıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla durdurulan 2019-2020 sezonunda kalan maçların tamamlanması için bugünden itibaren seyircisiz olarak yeniden başlıyor. Serie A, 103 gün sonra Torino- Parma maçıyla perdelerini açacak. Saat 20.30'da başlayacak maçın ardından 22.45'te ise Hellas Verona-Cagliari karşılaşacak. Yarın ise Atalanta-Sassuolo (20.30) ve Inter-Sampdoria (22.45) karşılaşmaları oynanacak. Salgın nedeniyle maçları 26. hafta itibariyle durdurulan ligde Juventus, 63 puanla lider durumda. Son 8 yılın şampiyonu siyah-beyazlıları, 1 puan geriden başkent ekibi Lazio izliyor.