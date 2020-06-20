KSK’de gündem kongre

Karşıyaka'da koronovirüs yüzünden ertelenen ve ağustos ayında yapılacak genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Eski kulüp başkanlarından destek turlarına çıkan Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun'un temaslarına hız verdi. Akacun'un eski kulüp başkanlarından Cenk Karace'yi ikna etmeye çalışmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Kaan Akacun'un 2.5 senedir görevde olan Turgay Büyükkarcı'nın karşısına genel kurulda kesinlikle bir liste çıkartması bekleniyor. Yönetim kurma çalışmalarını sürdüren Akacun'un henüz başkanlığı kabul edecek ismi bulamadığı, Cenk Karace üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Kaan Akacu'un kendisi dışında yönetim kurulu listesinde Karşıyaka Belediyesi'den meclis üyeleri ve Mutlu Altuğ döneminde eski basketbol şube başkanlarından Serdar Işıldar ve Serhat Bayülken gibi isimlerin yer alacağı iddia ediliyor.

LİSTE HAZIRLIYOR

Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, geçtiğimiz günlerde eski başkanlardan Cihan Büyükoral ve Mutlu Altuğ'dan da destek istemek için görüşmüştü. Kaan Akacun'un başkan adayı ve listesine şekillendirmeden açıklamaya yapmayacağını yakın çevresine söylediği bildirildi. Genel kurula 1.5 ay kala mevcut başkan Turgay Büyükkarcı'da Play-Off hattında yer alan futbol takımı ve yönetimi güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor.



YEMEKTE BULUŞTULAR

Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun geçtiğimiz gün organize ettiği yemekte kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu, 1912 Karşıyaka Derneği ve çok sayıda taraftar biraya geldi. FIFA'daki son dosya olan Igor Duric için açılan kampanyanın önemi hakkında fikir alış verişi yapıldı. Karşıyaka Taraftar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, "Taraftar olarak her zaman kulübümüzün yanındayız. Umarım dosyamızı da birlikte kapatıp gücümüzü bir kez daha gösteririz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ