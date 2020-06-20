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Haberler Spor Muslera idmanda!

Muslera idmanda!

Muslera idmanda!
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve geçtiğimiz salı günü ameliyat edilen G.Saray'ın file bekçisi Fernando Muslera dün takım arkadaşlarına sürpriz yaptı. Geçirdiği operasyonun ardından önceki gün hastaneden taburcu edilen Muslera, bu hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ın antrenmanı izledi.

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