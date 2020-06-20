Obradovic kalıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbul'dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon Euro'yu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Sırbistan'a gidişi için özel uçak önerdiği Obradovic, bu teklifi reddetti.

ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ

Tecrübeli başantrenör ise başkan Ali Koç'a, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı Sırbistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, havalimanına bıraktığı tecrübeli başantrenörü koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine yumruk selamı yaparak uğurladı.