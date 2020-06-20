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Haberler Spor R.Madrid’ten sıkı takip

R.Madrid’ten sıkı takip

R.Madrid’ten sıkı takip
Giriş Tarihi: 20.6.2020

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 3-0 yenerek puanını 62'ye yükseltirken 64 puanlı Barcelona'yı takibini sürdürdü. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Madrid'e üç puanı getiren golleri ikinci yarıda Karim Benzema (Dk. 61 ve Dk. 86) ve Marco Asensio (Dk. 74) kaydetti. Real Madrid'de yaklaşık 10 ay süren sakatlıktan sonra sahalara dönen Asensio, oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Valencia'da Lee Kang-in, Sergio Ramos'a yaptığı sert faulden dolayı direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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