Trabzonspor fırtına gibi

Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda hedefe koşan Trabzonspor, bu sezon sergilediği müthiş performansla dikkat çekiyor. Sezon sonunda iki kupayı birden müzesine götürmek isteyen Karadeniz temsilcisi geride kalan 27 haftalık bölümde kaydettiği 62 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alan Trabzonspor, tarihinin en çok gol attığı sezonlardan birine ulaşma yolunda ilerliyor. Son 10 yılda 69 golle en fazla gol attığı 2010-11 sezonuna bitime 7 hafta kala yaklaşan Trabzon 1974- 75 sezonunda beri mücadele ettiği şuan ki adıyla Süper Lig'de en çok gole 1994-95 sezonunda ulaşmıştı.

ÇİMŞİR İLE ÇOK FARKLI

SÖZ konusu sezonun 34 haftalık bölümünde 80 gol kaydetmeyi başaran bordo-mavililer, kalan süreçte 19 gol daha bulması durumunda ise tarihinin en gollü sezonuna imza atacak. Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan bordo-mavililer, Karaman ile çıktığı 17 maçta 35 gol kaydederken, daha sonra görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Rekorları kırarak sezonu mutlu bitirmeyi hedefleyen ekibin yıldızı Alexander Sörloth, 19 golle sezonu kral olarak bitirmeyi amaçlıyor.