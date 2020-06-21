Akhisar’da büyük şok

TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından Altay maçıyla sezona dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da büyük şok yaşandı. Yeşilsiyahlı ekibe Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği Ege derbisi öncesi yapılan KOVID-19 testi sonucu 12 isimde korona virüse rastlandı. 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra, futbolcular Ergin Keleş, Avdija Vrsajevic ve Burhan Eşer, antrenör Muhammed Türkmen, personellerden Hüseyin İşçi, Arife Armağan, Sergül Türküm, Bülent Yıldırım, Muhittin Gölçük ve iki güvenlik görevlisinin olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Futbol Federasyonu ile hemen temasa geçerek ikinci bir test daha yaptırdı.



DERBİ MAÇ OYNANACAK

Testi pozitif çıkan 12 kişi Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınıp tedavilerine hemen başlandı. Kulübe dün sabah yapılan KOVID-19 ve antikor testlerinde 54 kişinin testi negatif çıktı. Takımda hiçbir semptom bulunmadığını söyleyen başkan Fatih Karabulut, "Maçın iptal edilmesi için bir sebep yok. Biz hazırız. Diğer testlerin negatif çıkması moralimizi yerine getirdi. Oyuncularımız Yılmaz Vural ile görüntülü konuşup galibiyet sözü verdi" dedi. Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu ise, "Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Bizim bir çekincemiz yok. Çıkıp oynarız" yorumunu yaptı.



Burhan Akhisar'ın en önemli gol ayağıydı. Sakatlıktan çıkan Ergin 2. kez şok yaşadı.



TALİMATLAR NE DİYOR?

Akhisarspor'da 12 kişide korona virüs tespit edilmesi sonrası TFF 1. Lig'de bugün saat 20.00'de İzmir'de oynanması planlanan Altay- Akhisarspor maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı"nın "Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri"nin 7'nci fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor: Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." Bu ifadeye göre bugünkü Altay- Akhisarspor Ege derbisinin oynanmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.



KASAPOĞLU VURAL'I ARADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'de salgının yayılmasının ardından 20 Mart tarihinden bu yana tesislerde kendisini karantinaya alan ve kimseyle görüşmeyen ünlü teknik adam Vural, korona virüsten kaçamadı. Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ KENAN MOLLA

Koronavirüs şoku yaşayan Akhisarspor İzmir'e geldi