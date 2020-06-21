Altınordu Bolu önünde

Altınordu, bugün 20.00’de deplasmanda Bolu’ya konuk olacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Altınordu bugün deplasmanda kümede kalma savaşı veren Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen ara öncesi son maçında evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi 31 puanla 14'üncü sırada, Boluspor ise 25 puanla 15'inci basamakta yer alıyor. Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Ali Emre ve stoper Enes kadroda yer almayacak. Alt sıralarla bağlarını bir an önce koparmayı hedeflediklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.