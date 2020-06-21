Horoz’a Kartal pençesi

Süper Lig'de Denizlispor, sahasında Beşiktaş'a farklı mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı: 1-5. 10. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Ruiz'in kafa vuruşunda kaleci Tolgahan'dan seken topu Burak Yılmaz filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1. 28'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aissati'nin içeri yaptığı ortada topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti. rawski, kaleyi cepheden gören noktadan düzgün bir vuruş yaptı, genç file bekçisi Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.





İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

53'te Atiba'nın orta sahada kaptırdığı topun ardından Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu ise Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-1. 60'da Ljajic'in kullandığı korner atışında ön direkte bomboş bir şekilde topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu ağları havalandırdı: 1-2. 67'de Burak ile girdiği verkaçta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou sol ayağıyla gelişine müthiş vurdu ve ağları havalandırdı: 1-3. 75'te Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tolgahan çelse de kurtarmayı başaramadı ve top bir kez daha ağlarla buluştu: 1-4. 78'de Elneny'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diaby karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-5.



KONGRE ÜYESİ BURAK GOL ATTI

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Denizlispor maçı öncesi kamp yapılan otelde başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 deplasman golünün 5'ini imza atan Burak Yılmaz bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.



RODALLEGA BOŞ GEÇTİ

Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi 6 golle Beşiktaş'tı. Kolombiyalı oyuncu, iç sahada çıktığı son iki lig maçında birer gole doğrudan katkı sağlamış bir gol atmıştı. Ancak Rodigol dünkü maçı boş geçti.

ÖNE GEÇİP KAZANAN TAKIMLARIN RANDEVUSU

BU sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en az puan kaybeden iki takım Beşiktaş (2) ve Denizlispor (4) Denizli'(de karşı karşıya geldiler. Horozlar iç sahada skor avantajı yakalayıp puan kaybetmeyen tek ekip konumundayken (4G); dış sahada öne geçtiği hiçbir maçta rakiplerine yakalanmayan tek takım ise 5 galibiyet ile Beşiktaş olmuştu. Denizlispor evinde öne geçip kazandığı 4 maçtan 12, Beşiktaş deplasmanda öne geçip kazandığı maçlardan 15 puan çıkarmıştı. Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, en son 2016/17 sezonunun son iki dış saha karşılaşmasında üst üste kalesini gole kapatabilmişti ( Bursaspor ve Gaziantepspor).



ON FUTBOLCU MAÇA CEZA SINIRINDA ÇIKTI

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, Denizlispor'da ise Huigo Rodallega, Tiago Lopes ve Oğuz Yılmaz maça kart cezası sınırında çıktılar. Hem Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hem de Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun maçtan önce tüm oyunculara gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denizlispor'da Oğuz Yılmaz kart görüp cezalı duruma düştü. Beşiktaş haftaya evinde Konyaspor ile Denizlispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.







İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOKTU

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Sivasspor'a kaybeden Denizlispor, Beşiktaş ile oynadığı kritik maça önemli oyuncularından yoksun çıktı. Yeşil-siyahlılar virüs sürecinde yollarını ayırmak zorunda kaldıkları kaleci Adam Stachowiak ve Barrow'dan yoksun başladıkları maratonun ikinci maçına kart cezalısı Zeki Yavru ile birlikte sakatlıkları süren Recep Niyaz, Sackey ve Onazi'den yoksun çıktılar. Teknik direktör Bülent Uygun Sivas maçında ilk 11'de oynattığı Zeki Yavru ile Estupinan'ın yerlerine Tiago Lopes ve Kibong Mbamba'yı oynattı. Beşiktaş'ta ise uzun süredir sakat olan Douglas ve Dorukhan Toköz'ün haricinde Vida ve Boateng de dünkü maçta görev alamadı.



YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Yalçın, o maçta ilk 11'de oynattığı Vida, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Boateng ve Güven'in yerlerine Roco, N'Koudou, Ljajic, Lens ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi. Beşiktaş' ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve gelecekleri merak edilen Gökhan Gönül maça ilk 11'de başlarken Caner yine yedek soyundu. 18 yaşındaki Erdoğan Kaya ise yedekler arasındaydı.

■ SEBAHATTİN ALP