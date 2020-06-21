Kazanan Menemen

Korona virüs nedeniyle ertelenen TFF. 1. Lig'de yeniden başlayan 29. hafta müsabakasında Ekol Hastaneleri . Balıkesirspor evinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 yenildi. Maça konuk ekip Menemenspor iyi başladı. 7. dakikada gelişen Menemenspor atağında Samed Ali Kaya'nın şutu kale direğinin dibinden auta çıktı. 24'te Berat korneri kullandı. Ceza sahası içine gönderilen topa Mrsic sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 32'de ceza sahası içine ortalanan topa Mehmet Boztepe röveşata bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda kaleci Atilla Özmen, topu çizgi üzerinde tutmayı başardı.



BASKILI OYNADILAR KAZANDILAR

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında da Menemen etkiliydi. 49'da ani gelişen Menemenspor atağında Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'ye pasını gönderdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda kaleci Atilla gole izin vermedi. 60'ta gelişen Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Samed Ali Kaya kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 70'te Anıl'ın pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede'nin şutu yandan auta çıktı. 76'da Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ortasına Rıdvan Koçak kafayla vurdu. Kaleci Atilla'nın bu pozisyonda müdahalesi yeterli olmadı ve maç bu skorla sona erdi: 0-1

KADROLARDA OPERASYON

Korona virüs vakası nedeniyle ertelenen ligde en son 16 Mart'ta Altınordu ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor yeniden başlayan ligdeki ilk maçında sahasında Menemenspor'u ağırladı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek o maçta kırmızı kart gören Rahmi Anıl Başaran'ın yerine Anıl Taşdemir'i sahaya sürdü. Rahmi Anıl ile birlikte sezon sonu itibarıyla Trabzonspor'a verilen Aly Malle ise ideal kadroda yer aldı. MENEMEN'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Pandemi öncesindeki son maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da ise teknik direktör Cenk Laleci kadroda dört değişiklik yaptı. Laleci, o maçta ilk 11'de oynattığı Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak ve Ali Özgün'ün yerlerine Yusuf Talum, Murat Erdemir, Samed Ali Kaya ve Harun Kavaklıdere'yi oynattı. Menemen'de pandemi döneminde anlaşmasını fesih edip Almanya'ya ailesinin yanına giden Ali Özgün kadroda yoktu.