Tatsız tuzsuz Göztepe

Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisi sonrası Yeni Malatyaspor önüne çıkan Göztepe, zorlu deplasmandan puansız ayrıldı, Avrupa umutlarını iyice azalttı: 2-1. Maça her iki ekip de tutuk başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Berkan'ın kısa geri pasında ceza alanında Titi araya girerek Umut'tan önce topa müdahale etti. 36'da Berkan'ın soldan uzun topunda ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Wilczek dar açıya rağmen şutladı. Meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı. 40'da Murat ile verkac yapan Gökhan topu ceza alanına ortaladı. Harika yükselen Umut ağları havalandırdı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.



GÖZTEPE UMUTLANDI AMA

68'DE Berkan'ın soldan kornerinde kale önünde Alpaslan'a çarpan top ters taraftan auta çıktı. 71'de Serdar'ın sağdan ortasında topa kafa ile vuran Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. 76'da Göztepe'de kazanılan penaltı atışını Alpaslan gole çevirerek skora denge getirdi. 78'de Gökhan'ın ortasında Youssouf topu kafayla indirdi, kale önünde Kjartansson dokunarak yeniden takımını öne geçirdi: 2-1. 90+4'te Berkan'ın ortasında arka direkte Tripic'in şutu kaleci Farnolle'yi geçerken çizgi önünde topa müdahale eden Hadebe golü önledi. Karşılaşma 2-1 Yeni Malatya'nın galibiyeti ile sona erdi.





GÖZTEPE LİGDE 3 PUANI UNUTTU

Korona virüs salgını nedeniyle sezona verilen ara Göztepe'ye yaramadı. Sezona evinde Trabzonspor karşısında alınan yenilgiyle başlayan sarı-kırmızılılar, dün de düşme potasındaki Yeni Malatya'dan puan almayı başaramadı. Malatya'dan yenilgi ile dönen İzmir ekibi, ligde üst üste ikinci kez kaybederken 37 puanda kalarak, Avrupa umudunu iyice azalttı.



DEPLASMAN KABUSU

Göztepe'nin deplasmanda da zinciri kıramadı. En son gurbette 15 Şubat 2020'de Konyaspor'u yenen Göz-Göz, son üç deplasmanı puansız kapadı. Göztepe, son üç dış saha maçında Kayserispor'a 1-0, Kasımpaşa'ya da 2-0 yenilirken dün de Yeni Malatya'ya yenildi. Son üç maçta puan alamayan Göz-Göz rakiplere karşı 1 gol buldu.



İLHAN PALUT'TAN KADRODA ROTASYON

Korona virüs salgını sonrası verilen araya Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Göztepe, dün Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte, golcü futbolcu Cameron Jerome'nin cezası nedeniyle forma giyemediği maçta teknik direktör İlhan Palut, özellikle savunma ve orta alanda rotasyona gitti. Sarı-kırmızılılarda, son iki maça on birde başlayan sağ bek Murat Paluli'yi kızağa çeken teknik patron Palut, bu oyuncunun yerine Senegalli Lamine Gassama'ya şans verdi. Orta alanda ise performansı düşen Napoleoni'yi kulübeye çeken genç çalıştırıcı tercihini Brezilyalı Mossoro'dan yana kullandı. Mossoro iki maç aradan sonra ilk on birde oyuna başlarken Palut ileri uçta da mecburi bir değişiklik yaptı. GOL



AYAĞI KAMİL WİLCZEK

Trabzon maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen golcü Jerome dün kadroda yer almazken devre arasında takıma dahil olan Kamil Wilczek dün tek gol ayağı olarak sahadaydı. Sarı-kırmızılı ekipte hafta içinde sözleşmesini tek taraflı fesheden Leo Schwechlen de kadroda yer almadı.