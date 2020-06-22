Aslan kahroldu

Süper Lig'de nefesleri kesen mücadelede Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile son saniyede yediği golle 3-3 berabere kaldı. 4. dakikada Emre Akbaba'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı. 17'de Güray Vural'ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 36'da Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına iyi kaçan Falcao, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 40'ta Seri'nin pasıyla topla buluşan Belhanda rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 55'te Ahmet son adamken Kenan'ı indirince Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

HEYECAN FIRTINASI

66'da Saracchi sol kanattan ortasını açtı, topla buluşan Feghouli düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1. 78'de Twumasi ceza sahası dışından şutunu çekti, yerden seken top kaleci Okan'ın elinin altından ağlarla buluştu: 3-2. 90+4'te Kenan ortasını açtı, Kayode rövaşata ile topu ağlara yolladı. Ancak pozisyonun öncesinde faul olduğu için gol iptal edildi. 90+11'de Sekidika, Maxim'i düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+14'te Maxim penaltı atışında karşılaşmanın skorunu ilan etti: 3-3.



FALCAO DA SAKATLANDI

Geçen hafta Muslera ve Andone'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Radamel Falcao, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Yıldız oyuncu 74. dakikada bir anda kendi yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Falcao'nun yerine oyuna Sekidika girdi.



LEMİNA STOPERDE

FATİH Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Gabonlu futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında savunmanın ortasında Ahmet Çalık ile görev yaptı. Mario Lemina, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, Selçuk İnan'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı. Yıldız futbolcu ilk kez bir karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.