F.Bahçe’ye sert uyarı

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup oldu ve Avrupa hedefi için ağır darbe aldı. 2-0. 17. dakikada Thiam'ın pas hatasında topu kapan Rodrigues, ceza alanı içine koşu yapan Ozan'ı düşündü. Ancak kaleci Ramazan doğru zamanlama yaparak araya girdi ve topun sahibi oldu. 22'de Ferdi'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muriqi'nin sol ayağıyla bekletmeden çektiği şut, yandan auta çıktı. 28'de Hasan Ali'nin sert şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Hasan Ali bu kez pasını Deniz'e çıkardı. Deniz'in sert şutu ise üstten auta çıktı.

OZAN'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

36'da Rodrigues'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan'ın şutu, direkten oyun alanına geri döndü. 55'te ani gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic, defansın arasına bıraktı. Thiam, Gustavo'dan sıyrılıp topu filelere yolladı: 1-0. 88'de Deniz ortasını açtı, Mevlüt topu kafayla ağlara yolladı. Ancak öncesinde elle oynandığı gerekçesiyle gol iptal edildi. 90+3'te Aytaç'ın derinlemesine attığı topla buluşan Yusuf, kaleci Altay'ın üzerinden şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. Karşılaşma 2-0 sona erdi.



KASIMPAŞA 8 YIL SONRA

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu. Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012'de 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa'nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu. Lacivert- beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.