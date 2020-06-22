Kahreden istatistik

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan ve 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Göz-Göz, son 6 maçta ise büyük bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son 6 haftalık bölümde sadece bir kez kazanmayı başarırken, 5 maçını da kaybederek Avrupa Ligi yarışında büyük bir yara aldı. Göz- Göz, 6 haftada sadece 3 puan kazanırken, kaybı ise 15 puan oldu. Bu süreçte Kayseri, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzon ve Yeni Malatya'ya yenilen İzmir temsilcisi sadece erteleme maçında Çaykur Rize'yi mağlup etmeyi başardı. Bu süreçte kalesinde 11 gol gören Göztepe, rakip fileleri 4 kez sarstı.