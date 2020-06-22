  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kahreden istatistik

Kahreden istatistik

Kahreden istatistik
Giriş Tarihi: 22.6.2020

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan ve 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Göz-Göz, son 6 maçta ise büyük bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son 6 haftalık bölümde sadece bir kez kazanmayı başarırken, 5 maçını da kaybederek Avrupa Ligi yarışında büyük bir yara aldı. Göz- Göz, 6 haftada sadece 3 puan kazanırken, kaybı ise 15 puan oldu. Bu süreçte Kayseri, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzon ve Yeni Malatya'ya yenilen İzmir temsilcisi sadece erteleme maçında Çaykur Rize'yi mağlup etmeyi başardı. Bu süreçte kalesinde 11 gol gören Göztepe, rakip fileleri 4 kez sarstı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahreden istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA