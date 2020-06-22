Kara Kartal yüksek uçacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Ser-gen Yalçın, Denizlispor kar-şısında aldıkları 5-1'lik gali-biyetin ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı tek-nik adam, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına vurgu yaparak, "Beşiktaş şampiyonluğa oyna-yacak bir kadro kuracak. Önümüzde-ki sene bütün kupaları kazan-mak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçül-meye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Biz önümüzdeki sene şam-piyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız" dedi.

"OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTIK"

Yalçın, şöyle devam etti: "Hafta içi oyuncularla toplantı yaptık. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa ve kupa kazanmaya oynayan bir camiadır. Şu anda bunların uzağında kaldığımız için bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz."



DEVLER LİGİ HESAPLARI

Beşiktaş, kötü başlayan sezonu mutlu bitirmek için Şampiyonlar Ligi şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı. Deplasmanda Denizlispor engelini kayıpsız geçen siyah-beyazlıların hedefi, zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray ve Sivas'ı geride bırakarak, ilk etapta üçüncü sıraya oturabilmek. Bu durumda, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezası da kesinleşirse, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansı ortaya çıkacak. Siyah- Beyazlılar, kalan haftalarda işte bu hedefin motivasyonuyla galibiyet serisi yakalamak istiyor.