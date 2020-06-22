Karşıyaka'ya koronavirüs testi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, antrenmanlara yeniden başladığı 8 Haziran'da bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Karşıyaka, ikinci kez testten geçti. Takıma yeniden test yaptırmak için 14 günlük kuluçka süresini bekleyen yeşil-kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde koronavirüs testi oldu.Test sonuçları yarın çıkacak. Son 2 haftadır 7'şer kişilik gruplar halinde farklı saatlerde çalışıp farklı saatlerde yemekhaneyi kullanan Kaf-Kaf, tüm testler negatif çıktığı takdirde yarın takım halinde antrenmanlara başlayacak. Son olarak Akhisarspor'da 12 kişide birden virüse rastlanmasıyla yeşil-kırmızılılar tedbiri sıkı tutuyor. Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyip evinde ilaç tedavisi gören genç futbolcunun karantina süresi sona erdi. Üst üste son 2 koronavirüs testi negatif çıkan futbolcu takımın diğer testleri de negatif çıkarsa hafta içinde antrenmanlara dönecek.

DHA

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