Menemen’e Balıkesir ilacı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Balıkesirspor'u yenerek rahat bir nefes aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında 76. dakikada Rıdvan Koçak'la gol bulmayı başaran İzmir ekibi, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 6 haftalık 3 puan özlemini dindirip tehlikeli bölgeden uzaklaşırken son 5 haftada Play-Off iddiasını da korumuş oldu. Menemenspor'da disiplinsizlikten dolayı kadro dışı bırakılan Hüseyin Çolak ve Almanya'dan geri dönmeyip sözleşmesi feshedilen Ali Özgün'ün yerine sezon başında Göztepe'den kiralanan Samed Kaya santrfor olarak görev yaptı.

ALDIĞI GALİBİYETLE RAHATLADI

Son galibiyetini 15 Şubat 2020 tarihinde sahasında ağırladığı Eskişehirspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Menemenspor, bu maçtan sonra Osmanlıspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 3-2, Erzurumspor'a 2-0 yenilirken, Altay ve Ümraniye ile 1-1 ve İstanbulspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Mustafa Çeçenoğlu ise cezalı duruma düştü.