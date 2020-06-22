Taraftardan Cengiz’e destek

Taraftarların, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üst üste iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e moral vermek amacıyla hazırladığı pankart tribüne asıldı. Tribüne asılan bir başka pankartta ise Rize maçında sakatlık geçiren kaleci Muslera ve Andone'nin resimleri ile "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" ifadesine yer verildi. G.Saray'ın yedek kulübesinin arkasındaki bölüme de Muslera, Andone ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın maketi yerleştirildi.

KARTON TARAFTARLAR YER ALDI

TRİBÜNLERE sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları konuldu. Doğu tribününne konulan fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ile sağlık çalışanlarının fotoğrafları dikkati çekti.