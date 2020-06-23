Fener’de düğüm çözüldü

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic hem alacaklarında indirim yapmaya, hem de bütçede daralmaya gitmeyi kabul edip 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağını açıklamasının ardından gözler yıldız oyunculara çevrildi. Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın, Koç Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması durumunda Türkiye'deki geleceğinin değişebileceğini ifade etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ülkesine giden ve ailesini de ikna eden Sırp başantrenörün ilk iş olarak Kostas Sloukas ile görüştüğü ve ikna ettiği öğrenildi. Daha önce yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete çalışan Obradovic, 2 milyon Euro'ya evet demiş 30 milyon Euro'luk bütçenin de 20 milyon Euro'ya indirilmesine razı olmuştu.

İNDİRİM YAPACAK

Barcelona'nın markajında olan Sloukas'ın da Obradovic ile yaptığı görüşmede indirime razı olduğu ve durumu yönetime ilettiği bildirildi. Obrodovic ve Sloukas'ın takımda kalması halinde sorun yaşanan diğer oyuncuların da fedakarlık yapacağı iddia edildi.



BARCELONA VE OLYMPİAKOS TALİP OLMUŞTU

Barcelona'nın teklifini geri çeviren 29 yaşındaki Kostas Sloukas'a geçen sezon Fenerbahçe'nin üç yıl için toplamda 6 milyon Euro teklifini kabul etmişti. Geçen sezondan alacaklarını tahsil etmek şartıyla bu yılki alacağında indirim yapmayı kabul eden dünyaca ünlü basketbolcunun Fenerbahçe'de kalmasında Zeljko Obradovic ile yola devam edecek olmanın önemli bir rol oynadığı belirtildi. Bu arada Olympiakos'un da Fenerbahçe'nin teklifine yakın rakam önerdiği ancak Sloukas'ın, bunu da kabul etmediği bildirildi