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Haberler Spor Gol makinesi diye alındı ama

Gol makinesi diye alındı ama

Gol makinesi diye alındı ama
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Adis Jahovic ve Demba ba'nın ardından istediği özellikte bir türlü golcü bulamayan Göztepe ara transfer döneminde Danimarka'nın Süper Lig ekibi Brondby'den Kamil Wilczek'i transfer etmişti. Cameron Jerome'un kötü performansı nedeniyle gol yükünü çeksin diye transfer edilen Polonyalı golcü 10 maçın 4'ünde ilk 11'de oynamasına rağmen henüz golle tanışamadı. Bu süreçte 428 dakika sahada kalan Kamil Wilczek hayal kırıklığı yaşattı. Oysaki yıldız golcü Göztepe'ye gelmeden önce Brondby takımında 35 maçta 20 gol atmış 2 de asist yapmıştı. Şimdi 31 yaşındaki Polonyalı futbolcunun geleceği tartışılmaya başlandı.

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