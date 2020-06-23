İzmirli Büşra Ün’den Işıl Alben’e destek

Galatasaray'dan ayrılışı olay olan kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben'e yapılan vefasızlığın yankıları sürerken İzmirli paralimpik tenisçi Büşra Ün'den Milli basketbolcuya anlamlı destek geldi. Kendisine her sorulduğunda; 'Galatasaray Tekerlekli Sandalye Tenis branşı açsaydı o formayı giymek için neler vermezdim' diyerek cevap veren 28 yaşındaki Milli tenisçi, G.Saray'a tepki gösterdi. 2016 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden ilk Türk kadın tenisçi olan Büşra Ün, "Yöneticiler G.Saray'a tenis şubesi açacaklarını söyleyip beni reklam amaçlı kullandılar. Kaptan Işıl Alben; ne olur üzülme, senin değerini bizler biliyoruz" dedi.