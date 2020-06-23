Luiz Suarez için rakip çıktı

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Luiz Suarez için İtalya'dan rakip çıktı. Watford'un Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu İtalyan temsilcisi Lazio talip oldu. Lazio'nun, oyuncu için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaşla 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi. Watford'un beklentisinin en az 11 milyon Euro olduğu için bu rakamı memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı. Futbolcunun kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.