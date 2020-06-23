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Haberler Spor Luiz Suarez için rakip çıktı

için rakip çıktı

Luiz Suarez için rakip çıktı
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Luiz Suarez için İtalya'dan rakip çıktı. Watford'un Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu İtalyan temsilcisi Lazio talip oldu. Lazio'nun, oyuncu için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaşla 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi. Watford'un beklentisinin en az 11 milyon Euro olduğu için bu rakamı memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı. Futbolcunun kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.

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