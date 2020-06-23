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Haberler Spor Menemenspor rotasyona gidiyor

rotasyona gidiyor

, cumartesi günü evinde oynayacağı maçına iddialı hazırlanırken, 'nin rotasyona gideceği öğrenildi. 'nin 'nin yerine genç 'ı da forvette oynatabileceği ifade edildi.

Menemenspor rotasyona gidiyor

23.06.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,13:49

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Cenk Laleci'nin rotasyona gideceği öğrenildi.

Boluspor karşısında kart cezalısı kanat Mustafa Çeçenoğlu'ndan yararlanamayacak Laleci'nin, deneyimli oyuncunun yerine kanatta Tayfun'a şans vereceği öğrenildi. Balıkesirspor maçında galibiyet golünü atan Rıdvan'ı yeniden 11'e döndürmeyi planlayan Cenk Laleci'nin Harun'u kızağa çekeceği vurgulandı. Rıdvan'ı sol beke yerleştirip Balıkesirspor maçında o bölgede oynattığı Sikiru'yu forvet arkasına koymayı planlayan Laleci'nin Samed Ali'nin yerine genç Murat Elkatmış'ı da forvette oynatabileceği ifade edildi.


DHA

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