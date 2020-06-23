Menemenspor şartlandı

TFF 1. Lig'de korona virüs salgını arasından çıktığı ilk maçta deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, Play- Off inancını artırdı. Teknik direktör Cenk Laleci kalan 5 maçta 15 puana talip olduklarını söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden genç teknik adam, "5 final maçımız var. Balıkesirspor karşılaşması son derece önemliydi. Zorlu bir maçı kayıpsız atlattık. Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar da başarılı olacaklarına inanıyor. Hep birlikte hedefe ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ligin ilk yarısında yakaladığımız çıkışı şimdi de son maçlarda sürdürmeye çalışacağız. Çok iyi bir ekibim var. Futbolcularıma güveniyorum" dedi.

HEDEF PLAY-OFF OYNAMAK

Ekol Göz Menemenspor kalan 5 karşılaşmada Boluspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bursaspor (D) ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinin kalan maçları kazanması, rakiplerinin de kaybetmesi halinde Play-Off oynama şansı çok yüksek.