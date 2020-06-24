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Akhisar rotayı lige çevirdi

Akhisarspor'da ve futbolcular , ile Vrsajevic dahil 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Bu olayın üzerine son çıktığı maçta 3-1 yenilen Akhisar havlu atmanın eşiğine gelmişti. Son gelen bilgilere göre, yarışında yara alan Akhisarspor, saha içine odaklanacak. 3 karşılaşmaya çıkacak yeşil-siyahlılarda, Vural'ın yokluğunda antrenör ve yönetim takımı motive etmeye çalışıyor.

Akhisar rotayı lige çevirdi

24.06.2020, 15:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,15:18

TFF 1'inci Lig'de Altay deplasmanı öncesi teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic dahil 12 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkıp hastanede karantinaya alınmalarının şokunu yaşayan, moral bozukluğuyla çıktığı maçta 3-1 mağlup olarak Süper Lig yarışında yara alan Akhisarspor, saha içine odaklanacak. Vural, futbolcular ve kulüp çalışanlarının Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina süreci devam ederken, 12 isme dün yeniden PCR testi yapıldı. Akhisarlılar, üst üste 2 test sonucu negatif çıkarsa taburcu edilecek.


Ligde Altay mağlubiyetiyle 45 puanda kalıp ilk 2 hattının 5 puan gerisine düşen Akhisarspor, eksiklerinin çokluğuna rağmen bu hafta pazar günü Ümraniyespor'u yenerek yara sarmaya çalışacak. Ligin tamamlanmasına 5 hafta kala, 9 gün içinde hayati öneme sahip 3 karşılaşmaya çıkacak yeşil-siyahlılarda Yılmaz Vural'ın yokluğunda antrenör Mehmet Demirtaş ve yönetim takımı motive etmeye çalışıyor.

DHA

Akhisarspor'da koronavirüs kabusu! Havlu atma eşiğine geldi

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