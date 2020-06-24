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Haberler Spor Yıldızspor’da yol haritası belli oldu

Yıldızspor’da yol haritası belli oldu

Yıldızspor’da yol haritası belli oldu
Giriş Tarihi: 24.6.2020

BAL 8. Grup'ta mücadele eden Yıldızspor, liglerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararı bekliyor. TFF'nin kararı doğrultusunda ligler devam ederse mavi-beyazlılar tüm oyuncularla antrenmanlara başlayacak. Liglerin iptal olması durumunda ise Aydın temsilcisi, U-19 Takımı'nı toplayarak yeni sezon için çalışmalarını sürdürecek. Federasyonun kararına göre planlamalarını yaptıklarını belirten teknik patron Mehmet Öztürk, "Şuanda TFF'nin alacağı kararı bekliyoruz. Ligler devam ederse tüm takımı toplayarak antrenmanlarımıza başlayacağız. Liglerin ertelenmesi durumunda ise U-19 takımımızla antrenmanlarımıza devam ederek yeni sezona hazırlanacağız. U-19 takımımız, yetenekli oyunculardan kurulu. Gençlerimizi önümüzdeki sezon kadromuzda şans vermeye devam edeceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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