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Haberler Spor Beşiktaş'ta iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

'ta iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden Kulübü, yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

25.06.2020, 22:52

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcular, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde Covid-19 testinden geçti. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun tedavisine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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