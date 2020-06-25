Fener’e kötü haber

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülen David Luiz'den kötü haber geldi. Arsenal forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu için harekete geçen sarılacivertlilerin eli boş kaldı. İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek David Luiz ile ilgili dün resmi bir açıklama yaparak 33 yaşındaki oyuncuyla yeniden anlaştıklarını duyurdu. Başarılı oyuncu böylelikle 1 yıl daha Arsenal forması giyecek. Bu sezon 33 maçta forma giyen David Luiz, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

CHELSEA'DEN GELMİŞTİ

53 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncu geçen sezon Chelsea'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Kanarya'nın Luiz transferinin yatmasının ardından listesindeki diğer isimlere yöneldiği bildirildi.



HASAN ALİ GİDİYOR

F.BAHÇE ile sözleşmesi bitecek Hasan Ali, sarı-lacivertliler ile yol ayrımında. Kanarya'nın henüz sözleşme yenilemek için teklif götürmediği tecrübeli oyuncu ile Almanya'dan iki kulübün ilgilendiği ayrıca Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu öğrenildi. Bu teklifler içinde öne çıkan takım ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin. Hasan Ali'nin H.Berlin'e imza atması sürpriz sayılmayacak.