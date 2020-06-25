Obradovic depremi!

Fenerbahçe Beko ile Zeljko Obradovic'in yolları ayrıldı. Fenerahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada Obradovic'in bir yıl takım çalıştırmama kararı aldığı ifade edildi. Obradovic de yine Fenerbahçe'nin resmi sitesinden, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" açıklamasında bulundu. Obradovic önderliğindeki Fenerbahçe, 1'i Euroleague, 4'ü Türkiye Süper Ligi, 3'ü Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 11 kupa kaldırdı. Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının tamamen 60 yaşındaki çalıştırıcının tercihi olduğunun altı çizildi. Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Fenerbahçe taraftarları, yaşanan ayrılık sonrası üzüntülerini paylaşırken, ayrılığı yönetimin beceriksizliği olarak nitelendirip Sırp teknik adamın gidişinin hem F.Bahçe, hem de Türk basketbolu için büyük bir kayıp olarak değerlendirdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ'A TEPKİ VAR

Taraftarlar paylaşımlarında, "Oynadığımız finaller: Basketbol: 25, Futbol: 2. Aldığımız kupalar: Basketbol 11, Futbol: 1", "Obradovic gitti, şimdi de oyuncular gidecek, "Artık basketbol efsanemiz sona eriyor", "Ali Koç basketbolu da batırıyor", "Anlaşıldı, futboldan sonra basketbolda da sıradan bir takım olacağız", "Ali Koç'tan bir de güzel haber alsak!"