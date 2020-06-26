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Haberler Spor Antalyaspor beklemede

beklemede

Antalyaspor beklemede
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Antalyaspor Kulübü, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün bonservisini, kulübü İtalya Serie A temsilcilerinden Genoa'dan almak için sezonun sona ermesini bekliyor. Sinan, Güney ekibinin Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçta, takımının karşılaşmadaki ilk golünü atarak, kırmızı-beyazlı formayla gol sayısını 5'e çıkardı. Sinan, Antalyaspor'da ligde 9, kupada 3 maçta 847 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin de transfer listesinde.

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