A.Ordu çıkış arıyor

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu bugün Bornova Stadı'nda Keçiörengücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2'den naklen yayınlanacak. İki kulüp bugün tarihlerinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Galibiyetlerde ve atılan gollerde Altınordu'nun üstünlüğü bulunuyor. İlk kez 7 Kasım 1959'da Türkiye Milli Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 karşılaşmada Altınordu'nun 10, Keçiörengücü'nün ise 7 galibiyeti bulunurken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Altınordu 25 kez gol sevinci yaşarken, Keçiörengücü rakibine 21 golle karşılık verdi. Kırmızı-lacivertliler, rakibini sahasında ağırladığı 12 maçta 7 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.