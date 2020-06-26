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Haberler Spor Duric tehditini kaldıracağız

Duric tehditini kaldıracağız

Duric tehditini kaldıracağız
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, FIFA kanalıyla kulübe tehdit oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'in 170 bin Euro alacağını kapatmak için başlattıkları kampanyanın sürdüğünü söyledi. Bu engeli de taraftarın desteğiyle aşacaklarını açıklayan başkan Büyükkarcı, "Göreve geldiğimizde kulübün önünde tehlike oluşturan FIFA dosyaları vardı ve yönetimin çabası, bulduğumuz destekler, taraftarın katkılarıyla bu dosyaları kapattık. Şimdi önümüzde tek Igor Duric dosyası kaldı. Bunu yine taraftarımızla kapatacağız. Türkiye'nin takdir ettiği, ölüyü dirilten bir taraftarımız var. Tüm Türkiye ve Avrupa gibi biz de taraftarımıza hayranız" ifadelerini kullandı.

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