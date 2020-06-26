F.Bahçe’nin gözü 10’da

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan F.Bahçe, orta sahaya bir flaş takviye daha yapmak için düğmeye bastı. Milan'ın Flamengo takımından büyük umutlarla renklerine bağladığı Lucas Paqueta'nın sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu öğrenildi. İtalyan ekibi beklenen performansı alamadığı 22 yaşındaki oyuncuyu bir yıl başka bir takımda değerlendirme planları yaparken Kanarya yeni Alex etkisi yaratabilecek oyuncuya olumlu bakıyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde 18 maça çıkabilen oyuncu sadece 1 asist yapabildi.

FLAMENGO'DA PARLAMIŞTI

Paqueta-Mert Hakan ikilisi ile orta sahada baskılı bir futbol hedefleyen sarı-lacivertlilerin yıldız isim için önümüzdeki günlerde İtalyan yetkilileri ile bir araya geleceği konuşuluyor. Paqueta Flamengo'da oynadığı son sezonda ligde 10 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.



SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

F.Bahçe'nin transfer listesinde bulunan Lucas Paqueta'nın Milan ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Kiralık olarak düşünülen oyuncu kariyerinde çıktığı 128 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşadı. İki sezondur Milan formasını giyen yıldız isim daha önceki 3 sezonda da Flamengo'da oynamıştı.