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Haberler Spor Göztepe Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor ? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

bu hafta sahasında 'u ağırlayacak. Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti. Rakibiyle şimdiye kadar 'de 5 maça çıkan temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor ? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

Göztepe Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

26.06.2020, 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,11:43

Süper Lig'de son 2 haftadır kazanamayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilmeden önce 21. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, daha sonra çıktığı iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Cameron Jerome'un maç kadrosunda yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti. Rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

GÖZTEPE ALANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Alanyaspor maçı Beın Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE ALANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Alanya maçı saat 21:00'de oynanacak.

Göztepe Alanya maçını kim yönetecek?

Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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Göztepe Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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