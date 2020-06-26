Göztepe Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

Süper Lig'de son 2 haftadır kazanamayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilmeden önce 21. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, daha sonra çıktığı iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Cameron Jerome'un maç kadrosunda yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.
Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti. Rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
GÖZTEPE ALANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe Alanyaspor maçı Beın Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
GÖZTEPE ALANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Göztepe Alanya maçı saat 21:00'de oynanacak.
Göztepe Alanya maçını kim yönetecek?
Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
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