Haberler Spor Göztepe Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

Göztepe Alanya'yı ağırlayacak! Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

Göztepe bu hafta sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti. Rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Göztepe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta? Göztepe Alanyaspor maçı hangi gün?

26.06.2020, 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,11:43