Mangala atağı

Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik 90 dakika öncesi stopersiz kalan G.Saray gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılılar her transfer döneminde nabız yokladığı Eliaquim Mangala için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Defans hattını değiştirmek istediği bilinen sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonun Ocak ayında kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 29 yaşındaki Fransız stoperi uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmeyi amaçlıyor. Kulübü ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Mangala bu sezon sadece 5 karşılaşmada forma giyerken toplam 406 dakika süre aldı.

CAKA'DAN KÖTÜ HABER

Bu arada sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun ayrılma ihtimaline karşılık, Galatasaray'ın yedekte tuttuğu sağ bekin Meksikalı Chaka Rodriguez'den kötü haber geldi. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına dikkat çeken bir yanıt verdi. "Hakkımda çıkan iddialar doğru değil" diyen Rodriguez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tigres ile 2 yıl sözleşmem var. Yalnızca takımı düşünüyorum, gerçek bu. Avrupa'ya gitmek ise planlarım arasında yer almıyor."



İNDİRİM İSTENİYOR

Eliaquim Mangala'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirlenirken, G.Saray yönetimi transfer için Valencia kulübü yetkililerinden indirim bekliyor. Mangala bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesine girmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti.