Menemen’de genç Murat sahaya iniyor

TFF Birinci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanhesi Balıkesirspor'u deplasmanda yenerek Play-Off umutlarını koruyan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'la oynanacak maç öncesi genç Murat Elkatmış'a hazır ol emri verdi. Balıkesirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine 19 yaşındaki Murat Elkatmış'ı sahaya sürecek Laleci'nin, orta sahada Harun'un yerine de Rıdvan'ı on bire monte edeceği vurgulandı.

LALECİ: SERİ YAPMAK İSTİYORUZ

Yarın kendi sahalarında Boluspor'u yenerek galibiyet serilerine devam etmek istediklerini belirten Ekol Göz Menemenspor'un başarılı teknik patronu Cenk Lalelci, "Play-Off yolunda her maç final. Oyuncularım bunun farkında. Kime görev verirsem vereyim, futbolcularımız sahada gerekeni yapacak. Bolu konum olarak zor durumda. Ancak bizimde hedefimiz belli. Zor maç olacak" diye konuştu.